وزير الرياضة يصل الجزائر لحضور افتتاح دورة الألعاب العربية

وصل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل وزير الرياضة رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية أمس إلى الجزائر العاصمة لحضور افتتاح منافسات الدورة الخامسة عشرة للألعاب الرياضية العربية ( الجزائر 2023 ) الذي سيقام عند الساعة العاشرة من مساء اليوم الأربعاء على ملعب 5 يوليو في العاصمة الجزائرية، بمشاركة 22 دولة عربية وتستمر حتى الـ 15 من يوليو الحالي.

وكان في استقبال سموه في مطار هواري بومدين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر الدكتور عبدالله بن ناصر البصيري، ومعالي وزير الشباب والرياضة الجزائري عبدالرحمن حماد.

ووصل برفقة سموه، رئيس البعثة السعودية المشاركة في الدورة صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والرئيس التنفيذي الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز بن أحمد باعشن.

وزار سمو الأمير عبدالعزيز بن تركي فور وصوله قرية الرياضيين في الدورة، مقر إقامة البعثات الرياضية المشاركة، وتفقد المرافق الإدارية والفنية والطبية والخدمات التي تقدمها القرية للاعبي الوفود المشاركة، حيث كان في استقباله الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية عبدالعزيز العنزي، ورئيس لجنة الإشراف والمتابعة في الدورة ناصر المجالي.

مراسم رفع العلم السعودي

وجرت مساء أمس مراسم رفع العلم السعودي داخل قرية الرياضيين في العاصمة الجزائرية الجزائر، بحضور الأمير فهد بن جلوي رئيس الوفد السعودي في دورة الألعاب العربية، وأعضاء البعثة السعودية وعدد من اللاعبين واللاعبات.

من جانب آخر يخوض المنتخب السعودي تحت 19 عاماً لكرة القدم اليوم الأربعاء مواجهة أمام منتخب موريتانيا على ملعب قسنطينة، بعد أن أنهى تدريبه الأخير أمس على ملعب الشهيد حملاوي في العاصمة الجزائرية. ويدخل الأخضر اللقاء برصيد نقطة واحدة بعد تعادله مع سوريا 1–1 في الجولة الأولى .

منافسات رمي الرمح

وفي منافسات الأمس حقق الرامي السعودي حيدر سلامي المركز الرابع، في منافسات رمي الرمح لألعاب القوى البارالمبية تصنيف F57، التي أقيمت على مضمار وميدان الملعب الأولمبي في مدينة وهران ، و حصل زميله البراء القرني على المركز الرابع، وجاء أحمد العلواني في المركز السابع في سباق 100م رجال T54.

وحل العداء حسن عرعور في المركز السادس في منافسات ألعاب القوى (سباق 400 م) بزمن 51.03 ثانية، بينما خرج زميله عنبر الزهراني من السباق الذي جرى أمس بداعي الإصابة، فيما ستخوض اليوم العداءة يارا أبو الجدايل وزميلها عبدالعزيز الجدعاني منافسات سباق 100م، ويدخل العداء أسامة العقيلي نهائي منافسات (رمي القرص)، فيما يلعب زميله فايز السبيعي نهائي منافسات 1500 م .

منافسة المنتخب السعودي اليوم

ويستهل المنتخب السعودي للسباحة منافساته في الدورة اليوم الأربعاء، بمشاركة الثنائي علي العيسى ومحمد المهر في تصفيات سباق 100 م ظهر عند التاسعة صباحاً، فيما يخوض أحمد الهاشم نهائي سباق 400 م حرة، ويتواجد علي العيسى في نهائي سباق 100 م ظهر، وتختتم المشاركات بنهائي سباق التتابع 4 × 100 حرة، فيما يُدشن 3 لاعبين مشاركة المنتخب السعودي للجودو في الدورة وهم معتز خوجه وزن 60 كجم، وأفنان حكمي وزن 48 كجم، وحصه المليكي وزن 52 كجم .