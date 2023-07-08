وزير الرياضة يهنئ طلال الفهد بعد انتخابه رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على توجيه التهنئة إلى الكويتي الشيخ طلال الفهد الصباح بعد انتخابه رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي لمدة 4 سنوات مقبلة.

وقال الأمير عبدالعزيز الفيصل عبر حسابه في “تويتر” : ” أبارك لأخي الشيخ طلال الفهد انتخابه رئيسًا للمجلس الأولمبي الآسيوي للأعوام الـ 4 المقبلة، كما أهنئ أعضاء مجلس إدارته متمنيًا لهم التوفيق في الفترة المقبلة لخدمة تطلعات الأسرة الأولمبية الآسيوية”.

طلال الفهد يتفوق على حسين المسلم

وعُقدت اليوم الجمعية العمومية الـ42 للمجلس الأولمبي الآسيوي، وحسم الشيخ طلال الرئاسة لصالحه، بعدما تفوّق على مواطنه رئيس الاتحاد الدولي للألعاب المائية، حسين المسلم، وحصل على 24 مقابل 20 صوتًا.

وكان الشيخ أحمد الفهد، قد تنحى عن رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي، في سبتمبر عام 2021، وتولى الرئيس الفخري، الهندي راجا راندير سينج، الرئاسة مؤقتًا، وأدار جلسة الانتخابات الأولى في تاريخ المجلس.

وطلب الشيخ طلال صاحب الـ58 عامًا، في بداية تقديمه لبرنامج الانتخابي بالوقوف دقيقة صمت عن روح الأمين العام للجنة الأولمبية السورية.

وشدد على أنه سيركّز على الحوكمة الجيدة، الاستدامة المالية، برامج تطوير للرياضيات والرياضيين، كما وعد بتجديد الاتفاق الدبلوماسي مع السلطات الكويتية، فضلًا عن برامج التعليم وألعاب آسيوية بجودة مرتفعة.