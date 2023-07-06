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وزير الرياضة يُحيي بعثة السعودية أثناء دخولها حفل افتتاح دورة الألعاب العربية

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١٠ صباحاً
وزير الرياضة يُحيي بعثة السعودية أثناء دخولها حفل افتتاح دورة الألعاب العربية
المواطن - فريق التحرير

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حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة ورئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية، على توجيه التحية للبعثة السعودية المشاركة في دورة الألعاب العربية المقامة في الجزائر خلال حفل الافتتاح الذي انطلق أمس الأربعاء.

ونقل الحساب الرسمي لـ قناة “الإخبارية” لقطة تحية وزير الرياضة للبعثة السعودية أثناء دخولها حفل افتتاح دورة الألعاب العربية.

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ويشارك رياضيو المملكة، في 17 لعبة، منها 14 أولمبية، وهي: كرة القدم، والمبارزة، والريشة الطائرة، والسباحة، والدراجات، والجودو، والمصارعة، وألعاب القوى، والكاراتيه، والملاكمة، ورفع الأثقال، وكرة الطاولة، وكرة السلة 3×3، وكرة اليد، إضافة إلى المشاركة في 3 رياضات بارالمبية وهي، كرة الهدف، وكرة السلة على الكراسي، وألعاب القوى البارالمبية.

بعثة السعودية - 1

بعثة السعودية - 3

وتشكل نسبة اللاعبات السعوديات ما معدله 21% من البعثة، مقابل 79% للرجال، في حين يبلغ معدل اللاعبين الذين لا تتجاوز أعمارهم 23 سنة؛ 46% من أفراد البعثة الكلي.

وتأتي هذه الأرقام حرصًا من اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على منح الفرصة للشباب والسيدات، للمشاركة في مثل هذه الدورات، لرفع خبرتهم الرياضية، وزيادة الاحتكاك مع الرياضيين من الدول العربية، بما يضمن مستقبل رياضي مبهر لهم، خاصة وأن معظم أفراد البعثة الرياضية لم يسبق لهم أن شاركوا بدورة الألعاب العربية.

مما يذكر أن المملكة نالت 45 ميدالية متنوعه (15 ذهبية – 12 فضية- 18 برونزية) في آخر دورة ألعاب عربية أقيمت عام 2011م في الدوحة.

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