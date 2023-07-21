وزير الطاقة: السعودية مستمرة في تحقيق ريادة إنتاج الهيدروجين النظيف وتصديره

أكد وزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عزم السعودية على الاستمرار في ريادة إنتاج الهيدروجين النظيف وتصديره.

جاء ذلك خلال ترؤسه بمشاركة وزير الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة الهندي راج كومار سينغ اجتماع طاولة مستديرة حول الهيدروجين النظيف.

ويسعى المنتدى لأن يجمع الدول المستوردة والمصدرة للهيدروجين لمناقشة التجارة الدولية في هذا الوقود.

ونشرت وزارة الطاقة عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” صورًا من الاجتماع.