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أكد على ضرورة حل المشكلات ومعالجتها

وزير الطاقة: نقوم بعمل كبير جدًّا في الحفاظ على استقرار السوق

الأربعاء ٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤٧ مساءً
وزير الطاقة: نقوم بعمل كبير جدًّا في الحفاظ على استقرار السوق
المواطن - فريق التحرير

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أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة: نحن نقوم بعمل كبير جدًّا في الحفاظ على استقرار السوق.

معالجة التحديات

وأضاف عبدالعزيز بن سلمان خلال جلسة حوارية بمؤتمر أوبك الدولي في فيينا، أنهم يعملون على معالجة جميع التحديات التي تواجه أسواق الطاقة، ولاسيما فيما يتعلق بجانب أوبك أو أوبك+.

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وأكد وزير الطاقة على ضرورة حل المشكلات ومعالجتها، ثم بدء مرحلة التفكير إذا ما كان هناك مجموعة من الخطط الأساسية لهذا السوق، مشددًا على أنه لن يتم ترك أي مشكلات أو تحديات دون معالجتها.

استدامة الطاقة

وأشار الأمير عبدالعزيز بن سلمان إلى أنهم يتطلعون إلى مجموع الأثر الذي يتركه القطاع لاسيما فيما يتعلق بثلاثية استدامة الطاقة، وفي حال وجود حلول طويلة الأمد لمعالجة جميع الأسئلة لكل تقييم، والذي سيسهم في بناء مستقبل رائع ومستدام، ولذا لابد من تحديد المشاكل والأسباب لمعالجتها والتعامل معها بواقعية للتخفيف من بعض الجوانب مع التركيز مع الالتزامات الأساسية، لافتًا إلى وجود غرف أساسية لمتخذي القرار لمعالجة هذه المشاكل.

 

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