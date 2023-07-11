وزير المالية: نظام المساهمات العقارية خطوة لزيادة قنوات التمويل

جماهير النصر تنتقد سياسة التفاوض مع الصفقات الحج: إصدار تصريح العمرة حسب المواعيد في نسك وتوكلنا إحباط تهريب 750 كجم من القات في جازان الجوازات تحذر من إهمال وثائق السفر وتسليمها لغير ذوي الاختصاص الشورى يطالب بتكثيف الرقابة على الأكاديميات والمراكز الرياضية الخاصة مشجع إنجليزي يُحذر مانشستر سيتي من خطورة الاتحاد رياح نشطة وأتربة مثارة على الطائف وميسان الكلية التقنية للبنين بالطائف تعلن مواعيد القبول وزير الخارجية: السعودية تدين بشدة قيام المتطرفين بحرق نسخة القرآن الكريم لقطات من حفل تخرج طلاب جامعة الطائف الدفعة الـ19
أشاد وزير المالية محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان، بموافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء على نظام المساهمات العقارية.
وقال الجدعان في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “تأتي موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية كخطوة هامة في زيادة قنوات التمويل والاستثمار في القطاع العقاري، جنبًا إلى جنب مع قناة الصناديق العقارية بما يدعم رحلة التحول الاقتصادي في السعودية نحو رؤية 2030”.
وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في قصر السلام بجدة على نظام المساهمات العقارية.
يذكر أن مجلس الشورى كان قد وافق في فبراير الماضي على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام المساهمات العقارية خلال جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة.