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بعد موافقة مجلس الوزراء عليه

وزير المالية: نظام المساهمات العقارية خطوة لزيادة قنوات التمويل

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:١٨ مساءً
وزير المالية: نظام المساهمات العقارية خطوة لزيادة قنوات التمويل
المواطن - فريق التحرير

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أشاد وزير المالية محمد عبدالله عبدالعزيز الجدعان، بموافقة مجلس الوزراء في جلسته اليوم الثلاثاء على نظام المساهمات العقارية.

زيادة قنوات التمويل

وقال الجدعان في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “تأتي موافقة مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية كخطوة هامة في زيادة قنوات التمويل والاستثمار في القطاع العقاري، جنبًا إلى جنب مع قناة الصناديق العقارية بما يدعم رحلة التحول الاقتصادي في السعودية نحو رؤية 2030”.

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الموافقة على نظام المساهمات العقارية

وكان مجلس الوزراء وافق في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود  في قصر السلام بجدة على نظام المساهمات العقارية.

يذكر أن مجلس الشورى كان قد وافق في فبراير الماضي على تعديل عددٍ من مواد مشروع نظام المساهمات العقارية خلال جلسته العادية الحادية والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة.

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