Icon

إحباط تهريب 3 كجم كوكايين مُخبأة في أحشاء 3 مسافرين بجدة Icon عرض سعودي أمام باولو ديبالا Icon ضبط سائق متهور اصطدم بمركبة أخرى وتسبب بوفاة قائدها في حائل Icon بيكيه: لم أتلق عرضًا سعوديًا Icon وزير النفط العراقي: الخفض الطوعي للإنتاج يعزز استقرار سوق الطاقة العالمي Icon واشنطن ستعلن تزويد أوكرانيا بقنابل عنقودية Icon قرار عراقي بشأن حارق المصحف Icon الشورى يناقش تقارير الأداء السنوية للجهات الحكومية الأسبوع المقبل Icon خطة أمريكية لحجب أشعة الشمس عن الأرض Icon أرقام تُزين مسيرة لويس كاسترو Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
العالم
حصاد اليوم
أكد أنها تضمن مصلحة المستثمرين

وزير النفط العراقي: الخفض الطوعي للإنتاج يعزز استقرار سوق الطاقة العالمي

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٥١ مساءً
وزير النفط العراقي: الخفض الطوعي للإنتاج يعزز استقرار سوق الطاقة العالمي
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أن مجموعة أوبك وأوبك بلس أقرت مجموعة من القرارات الحاسمة التي لا تستهدف فقط أسعار النفط بل المحافظة على استقرار سوق النفط عالميًا.

استقرار سوق الطاقة

وأضاف عبدالغني في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن قرارات مجموعة أوبك وأوبك بلس تضمن مصلحة المنتج والمستهلك إضافة إلى مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن الخفض الطوعي للإنتاج سيسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة العالمي.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش في الحدود الشمالية وجازان

ضبط مروجي الإمفيتامين والحشيش في الحدود الشمالية وجازان

سبب رفض والدة كيليان مبابي انتقاله إلى ريال مدريد

سبب رفض والدة كيليان مبابي انتقاله إلى ريال مدريد

وردًا على سؤال حول إعلان أمين عام أوبك بشأن وجود مشاورات لضم دول جديدة للمنظمة، لفت وزير النفط العراقي إلى أن دخول دول جديدة، يستهدف تعزيز الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار السوق العالمية، وسيسهم في تعميم الفائدة على كافة دول المنظمة والمستثمرين.

تمديد الخفط التطوعي

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أعلن في وقت سابق، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.

وبذلك يكون إنتاج السعودية في شهر أغسطس 2023م ما يقارب 9 ملايين برميل يوميًا.

وأوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة في أبريل 2023م والممتد حتى نهاية ديسمبر 2024م.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع المناخ في محمية الملك سلمان
السعودية اليوم

فريق فرنسي يجري دراسة عن التكيف مع...

السعودية اليوم
البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح الأضاحي
السعودية اليوم

البلدية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ بتصريح ذبح...

السعودية اليوم
ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان
أخبار أمنية

ضبط يمنيين لترويجهما القات المخدر في جازان

أخبار أمنية
النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا
الرياضة

النصر يبحث فسخ عقد أوسبينا

الرياضة
مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة قيادة بأمريكا مقارنة بالسعودية
السعودية اليوم

مواطن يوثق معاناته في الحصول على رخصة...

السعودية اليوم
فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات الخامسة
العالم

فرنسا تعتقل 719 شخصًا في ليلة الاحتجاجات...

العالم
بياض الحجاج يكسو عرفات
السعودية اليوم

بياض الحجاج يكسو عرفات

السعودية اليوم
المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج
السعودية اليوم

المراكز الصحية بمطار جدة تستعد لاستقبال الحجاج

السعودية اليوم