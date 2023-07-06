وزير النفط العراقي: الخفض الطوعي للإنتاج يعزز استقرار سوق الطاقة العالمي

أكد وزير النفط العراقي حيان عبدالغني، أن مجموعة أوبك وأوبك بلس أقرت مجموعة من القرارات الحاسمة التي لا تستهدف فقط أسعار النفط بل المحافظة على استقرار سوق النفط عالميًا.

استقرار سوق الطاقة

وأضاف عبدالغني في تصريحات لوكالة الأنباء الإماراتية “وام”، أن قرارات مجموعة أوبك وأوبك بلس تضمن مصلحة المنتج والمستهلك إضافة إلى مصالح المستثمرين، مشيراً إلى أن الخفض الطوعي للإنتاج سيسهم في تعزيز استقرار سوق الطاقة العالمي.

وردًا على سؤال حول إعلان أمين عام أوبك بشأن وجود مشاورات لضم دول جديدة للمنظمة، لفت وزير النفط العراقي إلى أن دخول دول جديدة، يستهدف تعزيز الجهود المبذولة للمحافظة على استقرار السوق العالمية، وسيسهم في تعميم الفائدة على كافة دول المنظمة والمستثمرين.

تمديد الخفط التطوعي

وكان مصدر مسؤول في وزارة الطاقة أعلن في وقت سابق، أن المملكة العربية السعودية ستقوم بتمديد الخفض التطوعي البالغ مليون برميل يوميًا، والذي بدأ تطبيقه في شهر يوليو الجاري لشهر آخر، ليشمل شهر أغسطس مع إمكانية تمديده.