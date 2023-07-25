وست هام يفكر في ضم هاري ماجواير

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي “دارمش شيث”: إن ماجواير على رادار وست هام بعدما رحب مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج برحيله قبل بدء الموسم الجديد.

وكان اليونايتد سحب شارة القيادة من ماجواير، حيث قال المدافع صاحب الـ 30 عامًا: “المدرب أبلغني بسحب الشارة مني وهذا الأمر مخيب لـ الآمال، ولكنني سأبذل قصارى جهدي في كل مرة ألعب فيها لليونايتد”.

وأضاف هاري ماجواير: “كان شرفًا كبيرًا لي قيادة مانشستر يونايتد، وأتمنى التوفيق لمن سيأخذ الشارة من بعدي”.

ويرغب مان يونايتد في نيل 50 مليون يورو مقابل رحيل ماجواير لكن الأمر سيكون صعبًا بسبب تراجع مستوى اللاعب فنيًّا في آخر 4 مواسم مع مان يونايتد.

وكان ماجواير انضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد في عام 2019 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.