Icon

السعودية تعزي الجزائر في ضحايا حرائق الغابات Icon غسل الأموال يتكون من أكثر من جريمة يعاقب عليها المتهم Icon حقيقة إقامة مباريات دوري روشن الموسم الجديد بدون حكام أجانب Icon ارتباك شركات الطيران الأمريكية وتقليص رحلاتها بسبب الحرارة Icon المودة تخدم كافة مناطق السعودية حاليًّا Icon ريال مدريد يتحرك لضم كيليان مبابي قبل الهلال Icon حقيقة خروج حقل ظهر المصري عن الخدمة Icon عايض الحايطي عسكري متقاعد يبدع في صناعة الربابة Icon سقوط بايدن وتعثره المتكرر يحرج الديمقراطيين أمام الناخبين Icon 34 شخصًا حصيلة ضحايا حرائق الغابات بالجزائر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
حصاد اليوم

وست هام يفكر في ضم هاري ماجواير

الثلاثاء ٢٥ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٥ صباحاً
وست هام يفكر في ضم هاري ماجواير
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن اهتمام نادي وست هام يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الصحفي “دارمش شيث”: إن ماجواير على رادار وست هام بعدما رحب مدرب مانشستر يونايتد، الهولندي إريك تين هاج برحيله قبل بدء الموسم الجديد.

قد يهمّك أيضاً
أداة جديدة من غوغل لمساعدة الصحافيين

أداة جديدة من غوغل لمساعدة الصحافيين

تعديل إشارة المرور بسبب سمنة البريطانيين

تعديل إشارة المرور بسبب سمنة البريطانيين

هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد

وكان اليونايتد سحب شارة القيادة من ماجواير، حيث قال المدافع صاحب الـ 30 عامًا: “المدرب أبلغني بسحب الشارة مني وهذا الأمر مخيب لـ الآمال، ولكنني سأبذل قصارى جهدي في كل مرة ألعب فيها لليونايتد”.

وأضاف هاري ماجواير: “كان شرفًا كبيرًا لي قيادة مانشستر يونايتد، وأتمنى التوفيق لمن سيأخذ الشارة من بعدي”.

ويرغب مان يونايتد في نيل 50 مليون يورو مقابل رحيل ماجواير لكن الأمر سيكون صعبًا بسبب تراجع مستوى اللاعب فنيًّا في آخر 4 مواسم مع مان يونايتد.

وكان ماجواير انضم لصفوف فريق مانشستر يونايتد في عام 2019 قادمًا من ليستر سيتي الإنجليزي مقابل 80 مليون جنيه إسترليني.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول لحملة الثانوية
أخبار رئيسية

كلية الأمير سلطان العسكرية تعلن فتح القبول...

أخبار رئيسية
الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح تنظيم موسم حج 1444
السعودية اليوم

الملك سلمان يتلقى تهنئة قيادة البحرين بنجاح...

السعودية اليوم
رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4 مناطق
السعودية اليوم

رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية على 4...

السعودية اليوم
لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025
الرياضة

لويس كاسترو مدربًا للنصر حتى 2025

الرياضة
أكبر اقتحام لجنين منذ 2022 وإسرائيل تستعد ليوم ثانٍ
العالم

أكبر اقتحام لجنين منذ 2022 وإسرائيل تستعد...

العالم
فيرمينو يوافق على عرض الأهلي
آخر الاخبار

فيرمينو يوافق على عرض الأهلي

آخر الاخبار
السعودية تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية في مختلف المجالات
السعودية اليوم

السعودية تتبوأ مكانة مميزة في المؤشرات العالمية...

السعودية اليوم
جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد اعتماد الفصلين
السعودية اليوم

جامعة جدة تواصل القبول والتسجيل الإلكتروني بعد...

السعودية اليوم