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بعد طرد يحيى جبران

وصفها بالمهزلة .. الوداد يحتج على حكم مباراة السد القطري بـ البطولة العربية !

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:١٥ صباحاً
وصفها بالمهزلة .. الوداد يحتج على حكم مباراة السد القطري بـ البطولة العربية !
المواطن - محمد سمعه

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تقدم نادي الوداد البيضاوي المغربي باحتجاج للاتحاد العربي لكرة القدم، وذلك بسبب الأداء التحكيمي للحكم المصري محمود البنا، وذلك خلال مباراة الوداد ضد السد القطري أمس في الجولة الأولى من دور المجموعات لـ بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

وقال نادي الوداد عبر حسابه في “الفيسبوك”: “بلاغ بخصوص المهزلة التحكيمية لمباراة نادي الوداد الرياضي والسد القطري”.

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وأضاف: “تستنكر كل مكونات نادي الوداد الرياضي، أداء طاقم تحكيم المباراة التي جمعته اليوم الخميس، بنادي السد القطري، برسم الجولة الأولى من دوري كأس الملك سلمان للأندية الأبطال”.

وتابع البيان: “تتساءل مكونات نادي الوداد الرياضي حول ما إذا سيستمر الأداء التحكيمي بنفس المستوى الهزيل الذي تابعته الجماهير خلال افتتاح المسابقة”.

الوداد ضد السد القطري 

وبدأت مباراة السد والوداد المغربي التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها بشكل سريع، وسط محاولات من الفريقين، لهز الشباك مبكرًا، ولكن دون جدوى.

الوداد الرياضي ضد السد القطري - محمود البنا - كأس الملك سلمان للأندية العربية

وكانت اللقطة الأبرز؛ هي تدخل يحيى جبران بشكل عنيف على لاعب السد القطري، ليمنح الحكم البطاقة الحمراء لقائد الوداد المغربي عند الدقيقة 36، ليُكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي السد القطري بشكل أفضل، وضغط بقوة، أملًا في استغلال النقص العددي، وتسجيل هدف يُسهل مهمته في تحقيق الثلاث نقاط.

وكاد الفريق القطري أن يهز الشباك عند الدقيقة 56، إلا أن القائم الأيمن أنقذ مرمى الفريق المغربي، لتستمر المحاولات ويهدر اللاعبون العديد من الفرص وسط تألق دفاعي، لتنتهي المباراة الافتتاحية بتعادل السد والوداد.

ويتواجد السد والوداد المغربي في المجموعة الثانية ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية، التي تضم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وأهلي طرابلس الليبي.

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