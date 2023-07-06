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قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية

وصول أكثر من 142 ألف حاج إلى المدينة المنورة أمس

الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥١ صباحاً
وصول أكثر من 142 ألف حاج إلى المدينة المنورة أمس
المواطن - واس

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس الأربعاء 142588 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

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إجمالي الوصول

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الوصول ليوم أمس الأربعاء بلغ 17258 حاجاً وصل منهم 15159 حاجاً إلي محطة استقبال الهجرة عبر 395 رحلة بينما استقبل مركز حجاج البر 302 عبر 7 رحلات، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 1797 حاجاً عبر 395 رحلة.

إحصائيات المغادرة

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 36963 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 105617 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 35٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 56894 حاجاً.

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