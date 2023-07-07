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عدد الحجاج المغادرين بلغ 55545 حاجًّا

وصول أكثر من 173 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى أمس

الجمعة ٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥١ صباحاً
وصول أكثر من 173 ألف حاج إلى المدينة المنورة حتى أمس
المواطن - واس

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس 173905 حجاج من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

إجمالي الوصول

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الوصول ليوم أمس الخميس بلغ 40591 حاجا، وصل منهم 35855 حاجاً إلى محطة استقبال الهجرة عبر947 رحلة، بينما استقبل مركز حجاج البر 2566 حاجا عبر 65 رحلة، واستقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 2170 حاجاً عبر 69 رحلة.

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عمليات المغادرة

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 55545 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس 118349 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 38٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 60008 حاجاً.

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