انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 202 ريال وصول أكثر من 222 ألف حاج إلى المدينة المنورة أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق بيان سعودي فرنسي بشأن التعاون في مجال الطاقة روميلو لوكاكو يرحب بالانتقال إلى الهلال المسجد النبوي يكتظ بالحجاج في أجواء روحانية وإيمانية مدرب لانس ينفي انتقال سيكو فوفانا إلى النصر رياح نشطة وأتربة على مكة وجازان والرياض صباح الغد طقس يوليو يشهد أسخن أسبوع منذ مائة ألف عام
بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى نهاية يوم السبت 222114 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.
وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الوصول بلغ 22351 حاجاً، وصل منهم 20328 حاجاً إلى محطة استقبال الهجرة ضمن 526 رحلة، بينما استقبل مركز حجاج البر 491 عبر 30 رحلة، فيما استقبلت محطة قطار الحرمين الشريفين 1532 حاجاً عبر 44 رحلة.
وأشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 102113 حاجاً، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة 119983 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 40٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام 65770 حاجاً.