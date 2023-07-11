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عدد الحجاج المغادرين بلغ 154185 حاجًا

وصول أكثر من 297 ألف حاج إلى المدينة المنورة

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٣٣ صباحاً
وصول أكثر من 297 ألف حاج إلى المدينة المنورة
المواطن - واس

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس الاثنين 297487 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن إجمالي الوصول ليوم الاثنين بلغ 27195 حاجاً .

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عدد الحجاج المغادرين

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 154185 حاجا، حيث بلغ إجمالي المغادرة لليوم الاثنين 27195 حاجا، غادر منهم 21871 حاجا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 116 رحلة، وغادر 5213 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 125 رحلة، فيما غادر 111 حاجا من مركز حجاج البر عبر 3 رحلات, فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 143281 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 47٪؜ ، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 2767 حاجاً.

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