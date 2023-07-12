وصول أكثر من 326 ألف حاج إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى أمس الثلاثاء 326660 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

عدد الحجاج

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن عدد الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 180470 حاجاً، غادر منهم أمس 23066 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر ١٢٧رحلة، وغادر 3122 حاجاً من محطة استقبال الهجرة عبر ٨٤ رحلة، فيما غادر 97 حاجاً من مركز حجاج البر عبر رحلتين، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى أمس 146162 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة ٤٨٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لأمس 2800 حاج.