وصول أكثر من 360 ألف حاج إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس الأربعاء، 360892 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

إجمالي الوصول

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة ليوم أمس بلغ 34232 حاجاً.

عمليات المغادرة

وفيما يخص عمليات المغادرة أشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 204451 حاجا، فيما بلغ عدد المغادرين ليوم أمس، 23981 حاجاً غادر منهم 20413 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر ١١٩ رحلة، وغادر 3270 حاجاً من محطة استقبال الهجرة عبر ٩٠ رحلة، فيما غادر 298 حاجا من مركز حجاج البر عبر ١٠ رحلة، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 156410 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة ٥٢٪؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام ليوم أمس 2441 حاجاً.