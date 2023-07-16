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بلغ عدد الحجاج المغادرين 264525 حاجاً

وصول أكثر من 431 ألف حاج إلى المدينة المنورة

الأحد ١٦ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ صباحاً
وصول أكثر من 431 ألف حاج إلى المدينة المنورة
المواطن - واس

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم 431008 حجاج من عدة جنسيات , قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين .

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ 20965 حاجاً .

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عدد الحجاج المغادرين

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 264525 حاجاً ، فيما بلغ عدد المغادرين لليوم السبت 17651 حاجاً، غادر منهم 14801 حاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 87 رحلة ، بينما غادر 2707 حجاج من محطة استقبال الهجرة عبر 41 رحلة ، في حين غادر 87 حاجاً من مركز حجاج البر عبر رحلتين .

عدد الحجاج المتبقيين

وأضافت، أن الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم بلغ عددهم 166439 حاجاً من جنسيات مختلفة ، بينما بلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 55٪ ، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 2072 حاجاً .

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