وصول أكثر من 431 ألف حاج إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم 431008 حجاج من عدة جنسيات , قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين .

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ 20965 حاجاً .

عدد الحجاج المغادرين

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 264525 حاجاً ، فيما بلغ عدد المغادرين لليوم السبت 17651 حاجاً، غادر منهم 14801 حاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 87 رحلة ، بينما غادر 2707 حجاج من محطة استقبال الهجرة عبر 41 رحلة ، في حين غادر 87 حاجاً من مركز حجاج البر عبر رحلتين .

عدد الحجاج المتبقيين

وأضافت، أن الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم بلغ عددهم 166439 حاجاً من جنسيات مختلفة ، بينما بلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 55٪ ، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 2072 حاجاً .