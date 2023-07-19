وصول أكثر من 505 آلاف حاج إلى المدينة المنورة

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى يوم أمس الثلاثاء 505699 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.
وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة ليوم الثلاثاء بلغ 19353 حاجاً.
وفيما يخص عمليات المغادرة أشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 334805 حجاج، فيما بلغ عدد المغادرين حتى أمس 26062 حاجا، غادر منهم 21788 حاجا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 100 رحلة، وغادر 4107 حجاج من محطة استقبال الهجرة عبر 65 رحلة، فيما غادر 167 حاجا عبر محطة قطار الحرمين الشريفين على متن 7 رحلات ، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 170889 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 57% ، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام اليوم 1769 حاجاً.