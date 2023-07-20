وصول أكثر من 532 ألف حاج إلى المدينة المنورة

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم 532450 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.
وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ 26751 حاجاً.
وفيما يخص عمليات المغادرة أشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 361647 حاجا، فيما بلغ عدد المغادرين لليوم 26842 حاجا، غادر منهم 24709 حجاج من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 109 رحلات، وغادر 4107 حجاج من محطة استقبال الهجرة عبر 25 رحلة ، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 170800 حاج من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 57٪ ،فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 1597 حاجاً.