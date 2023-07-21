وصول أكثر من 550 ألف حاج إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم 550.580 حاجا من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ 22.718 حاجاً.

الحجاج المغادرون

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 418.734 حاجاً، فيما بلغ عدد المغادرين لليوم الجمعة 28.113 حاجاً، غادر منهم 26.069 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 106 رحلات، بينما غادر 2039 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 20 رحلة.

وأضافت الإحصائية أن الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم بلغ عددهم 161.750 حاجاً من جنسيات مختلفة، بينما بلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 54٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 1689 حاجاً.