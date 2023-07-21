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عدد المغادرين بلغ 390621 حاجًّا

وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة

الجمعة ٢١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٠٨ صباحاً
وصول أكثر من 557 ألف حاج إلى المدينة المنورة
المواطن - واس

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم 557832 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

عدد الواصلين

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ 25382 حاجاً.

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عمليات المغادرة

وفيما يخص عمليات المغادرة أشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 390621 حاجا، فيما بلغ عدد المغادرين لليوم 29010 حجاج، غادر منهم 26736 حاجا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 113 رحلة، وغادر 2274 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 28 رحلة، فيما غادر 2097 حاجا عبر محطة قطار الحرمين الشريفين علي متن 7 رحلات، كما غادر 165 حاجا من مركز حجاج البر عبر 4 رحلات ، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 167151 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 55٪؜ ، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 1790 حاجاً.

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