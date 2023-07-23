وصول أكثر من 600 ألف حاج إلى المدينة المنورة

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم 609.267 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.
وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ 28.717 حاجاً.
وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 446.581 حاجاً، فيما بلغ عدد المغادرين لليوم السبت 27.847 حاجاً، غادر منهم 25.441 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 107 رحلات، بينما غادر 2343 حاجاً من محطة استقبال الهجرة عبر 21 رحلة.