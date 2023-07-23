Icon

بدء اكتتاب “ماربل ديزاين” في سوق الأسهم السعودية Icon نظام الوساطة العقارية الجديد يضبط سوق العقار في السعودية Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 24 بـ 236 ريالاً للجرام Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الأحد Icon سعودية بالمركز الثاني عالميًا لابتكارها نظارة واقع معزز Icon وصول أكثر من 600 ألف حاج إلى المدينة المنورة Icon طرح مزاد اللوحات المميزة عبر أبشر لمدة يومين Icon رياح نشطة وأتربة وسحب رعدية بعدة مناطق Icon الملك سلمان وولي العهد يعزيان أمير قطر Icon ضبط يمني نشر محتوى مرئيًا لسرقته أحد مقتنيات مواطن بنجران Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
بلغ عدد الحجاج المغادرين 27.847 حاجاً

وصول أكثر من 600 ألف حاج إلى المدينة المنورة

الأحد ٢٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٥ صباحاً
وصول أكثر من 600 ألف حاج إلى المدينة المنورة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم 609.267 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ 28.717 حاجاً.

قد يهمّك أيضاً
صيني يرفع سيارته الفارهة لشرفة منزله بالطابق الـ 44

صيني يرفع سيارته الفارهة لشرفة منزله بالطابق الـ 44

9200 قتيل مدني خلال 500 يوم من الحرب الأوكرانية

9200 قتيل مدني خلال 500 يوم من الحرب الأوكرانية

الحجاج المغادرين

وأشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 446.581 حاجاً، فيما بلغ عدد المغادرين لليوم السبت 27.847 حاجاً، غادر منهم 25.441 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 107 رحلات، بينما غادر 2343 حاجاً من محطة استقبال الهجرة عبر 21 رحلة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

خسارة الاتحاد السكندري ضد الأهلي بثنائية
الرياضة

خسارة الاتحاد السكندري ضد الأهلي بثنائية

الرياضة
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى
وظائف

وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى

وظائف
مغربي يكمل حجه بسلام رغم تعرض قدمه للكسر
السعودية اليوم

مغربي يكمل حجه بسلام رغم تعرض قدمه...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام البيئي
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
الهلاليون يطالبون بالتعاقد مع نيمار
الرياضة

الهلاليون يطالبون بالتعاقد مع نيمار

الرياضة
سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5 مناطق
السعودية اليوم

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على 5...

السعودية اليوم
طقس يوليو يشهد أسخن أسبوع منذ مائة ألف عام
العالم

طقس يوليو يشهد أسخن أسبوع منذ مائة...

العالم
الصقور السعودية تزين سماء المملكة المتحدة بعروض مذهلة
السعودية اليوم

الصقور السعودية تزين سماء المملكة المتحدة بعروض...

السعودية اليوم