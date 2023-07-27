وصول أكثر من 665 ألف حاج إلى المدينة المنورة

بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم 665523 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

إجمالي الوصول

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة اليوم بلغ 2015 حاجاً.

عمليات المغادرة

وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن اجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 537926 حاجا، فيما بلغ عدد المغادرين اليوم 22432 حاجا، غادر منهم 20048 حاجا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 88 رحلة، وغادر 2384 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 18 رحلة.

فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 127512 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 42٪، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 1464 حاجاً.