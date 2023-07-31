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بلغ عدد الحجاج المغادرين 20555 حاجاً

وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٢٩ صباحاً
وصول أكثر من 685 ألف حاج إلى المدينة المنورة
المواطن - واس

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بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى أمس، 685550 حاجاً من عدة جنسيات, قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

الحجاج المغادرين

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 621936 حاجاً فيما بلغ عدد المغادرين 20555 حاجاً غادر منهم 16747 حاجاً من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 64 رحلة وغادر 3808 حجاج من محطة استقبال الهجرة عبر 32 رحلة.

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الحجاج المتبقيين

فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 63514 حاجاً من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 21٪؜، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 924 حاجاً.

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