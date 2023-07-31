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الجوازات تؤكد جاهزيتها لتسهيل دخولهم

وصول أولى رحلات المعتمرين لعام 1445هـ عبر مطار الملك عبدالعزيز

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٤١ مساءً
وصول أولى رحلات المعتمرين لعام 1445هـ عبر مطار الملك عبدالعزيز
المواطن - فريق التحرير

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أنهت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إجراءات أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة في عام 1445هـ.

جاهزية الجوازات

وأكدت الجوازات جاهزيتها لموسم عمرة عام 1445هـ، وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين عبر منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية.

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التزامات المؤسسات تجاه المعتمرين

وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الحج والعمرة أن هناك 4 التزامات لمؤسسات العمرة تجاه المعتمر أو الزائر لتقديم أجود الخدمات.

وقال وزارة الحج في تغريدة عبر موقع تويتر: يحرص مقدّمو الخدمة على تقديم أجود الخدمات التزامًا بمبادرة حقوق المعتمرين والزوار.

وبحسب ما ذكرت وزار الحج، جاءت الالتزامات على النحو التالي:

  • حجز وتجهيز كل خدمات برنامج المعتمر.
  • التأكد من فعالية التصريح قبل وصول المعتمر.
  • إصدار تصاريح العمرة والصلاة في الروضة الشريفة.
  • إعداد جداول التفويج داخل السعودية.

 

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