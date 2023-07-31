وصول أولى رحلات المعتمرين لعام 1445هـ عبر مطار الملك عبدالعزيز

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أنهت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، إجراءات أولى رحلات ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة في عام 1445هـ.
وأكدت الجوازات جاهزيتها لموسم عمرة عام 1445هـ، وإنهاء إجراءات ضيوف الرحمن القادمين عبر منافذ السعودية الجوية والبرية والبحرية.
وفي وقت سابق، أوضحت وزارة الحج والعمرة أن هناك 4 التزامات لمؤسسات العمرة تجاه المعتمر أو الزائر لتقديم أجود الخدمات.
وقال وزارة الحج في تغريدة عبر موقع تويتر: يحرص مقدّمو الخدمة على تقديم أجود الخدمات التزامًا بمبادرة حقوق المعتمرين والزوار.
وبحسب ما ذكرت وزار الحج، جاءت الالتزامات على النحو التالي: