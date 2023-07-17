وظائف إدارية شاغرة بـ الشركة التعاونية للتأمين

أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن طرح عدد من الوظائف الإدارية في مقرها الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف:

– أخصائي وساطة مبيعات جديدة (Specialist – Broker New Sales)

– أخصائي ومتعهد اكتتاب الشركات (Specialist-KA and Corporate Underwriter)

– مدير التواصل الاجتماعي (Social Media Manager)

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– التسويق

– المالية

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– لديه مؤهل علمي بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.

– خبرة سابقة في نفس مجال العمل.

مزايا العمل في الشركة:

– رواتب ومزايا تنافسية.

– تأمين صحي.

– ساعات عمل مرنة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا