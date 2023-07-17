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وظائف إدارية شاغرة بـ الشركة التعاونية للتأمين

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٤٢ مساءً
وظائف إدارية شاغرة بـ الشركة التعاونية للتأمين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن طرح عدد من الوظائف الإدارية في مقرها الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:

تفاصيل الوظائف:

– أخصائي وساطة مبيعات جديدة (Specialist – Broker New Sales)
– أخصائي ومتعهد اكتتاب الشركات (Specialist-KA and Corporate Underwriter)
– مدير التواصل الاجتماعي (Social Media Manager)

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التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال
– التسويق
– المالية

الشروط:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– لديه مؤهل علمي بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
– خبرة سابقة في نفس مجال العمل.

مزايا العمل في الشركة:

– رواتب ومزايا تنافسية.
– تأمين صحي.
– ساعات عمل مرنة.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا

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