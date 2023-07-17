وظائف إدارية شاغرة بـ الشركة التعاونية للتأمين

بدء التقديم على مقاعد الابتعاث للطب البشري في جامعة الخليج العربي بالبحرين ولي العهد يستقبل أردوغان في قصر السلام بجدة طالبان: لا يحق لأي شخص خارج أفغانستان التدخل بشؤون فتياتنا الصين تحقق طفرة غير مسبوقة مع أكبر اقتصادين بالشرق الأوسط اليابان والسعودية يدشنان تعاونًا غير مسبوق في مجال الطاقة النظيفة ضاحية سدايم توفر أكثر من 8 آلاف وحدة سكنية شمال أبحر ذعر بين المصطافين بأحد شواطئ اليابان بعد هجوم دلافين بوتين يهدد بعمل عسكري ردًّا على ضرب جسر القرم تعادل سلبي في الشوط الأول بين النصر وسيلتا فيغو بدء التسجيل في مراكز الرعاية النهارية للعام التأهيلي 1445هـ
أعلنت الشركة التعاونية للتأمين عن طرح عدد من الوظائف الإدارية في مقرها الرئيسي بالرياض، لحملة البكالوريوس حسب المسميات والشروط التالية:
– أخصائي وساطة مبيعات جديدة (Specialist – Broker New Sales)
– أخصائي ومتعهد اكتتاب الشركات (Specialist-KA and Corporate Underwriter)
– مدير التواصل الاجتماعي (Social Media Manager)
– إدارة الأعمال
– التسويق
– المالية
– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
– لديه مؤهل علمي بكالوريوس في التخصصات المطلوبة.
– خبرة سابقة في نفس مجال العمل.
– رواتب ومزايا تنافسية.
– تأمين صحي.
– ساعات عمل مرنة.
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا