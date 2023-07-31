ارتفاع حركة السفن في موانئ السعودية بنسبة 8% وظائف إدارية شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني السعودية تفخر وتواصل العمل لاستمرار السلام والاستقرار في ربوع العالم الموارد البشرية تطرح البرنامج التدريبي جدير لحديثي التخرج نمو الاقتصاد السعودي بـ 1.1% في الربع الثاني 2023 المواهب موجودة وبكثرة في بلادنا فلنعمل على صناعة نجوم جدد استمرار أمطار عسير وجازان حتى الـ 10 مساءً حرارة الأحساء تلامس الـ 50 والرياض عند 48 “إكسترا” توزع 120 مليون ريال أرباحاً للنصف الأول أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الاثنين
أعلنت وزارة الحرس الوطني (ممثلة في الشؤون الصحية)، (عبر موقعها الرسمي) عن فتح باب التقديم (رجال / نساء) لشغل وظائف إدارية، عبر برنامج التدريب على رأس العمل – وذلك وفقًا لما تم نقله من الموقع الرسمي؛ وموضح أدناه:
– مساعد إداري ثالث (العدد: 10).
– تقديم الدعم الإداري والكتابي العام.
– الرد على الهاتف ، واستلام الرسائل ، وتحية الزوار ، وتوفير الدعم العام.
– إدارة الاستفسارات الروتينية ، وصياغة الردود ، واستكمال النماذج.
– العمل كنقطة اتصال للعملاء الداخليين والخارجيين؛ تقديم الدعم العام للزوار.
– الاتصال بموظفي الإدارات والعملاء الداخليين والخارجيين.
– عمل نسخ من المراسلات والمواد الأخرى حسب الاقتضاء.
– تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج الإدارة، حيثما دعت الحاجة.
– للتقديم على وظائف الحرس الوطني، عبر موقعها الرسمي:
رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )