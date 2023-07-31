وظائف إدارية شاغرة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

أعلنت وزارة الحرس الوطني (ممثلة في الشؤون الصحية)، (عبر موقعها الرسمي) عن فتح باب التقديم (رجال / نساء) لشغل وظائف إدارية، عبر برنامج التدريب على رأس العمل – وذلك وفقًا لما تم نقله من الموقع الرسمي؛ وموضح أدناه:

الوظائف الشاغرة:

– مساعد إداري ثالث (العدد: 10).

ملخص المهام الوظيفية:

– تقديم الدعم الإداري والكتابي العام.

– الرد على الهاتف ، واستلام الرسائل ، وتحية الزوار ، وتوفير الدعم العام.

– إدارة الاستفسارات الروتينية ، وصياغة الردود ، واستكمال النماذج.

– العمل كنقطة اتصال للعملاء الداخليين والخارجيين؛ تقديم الدعم العام للزوار.

– الاتصال بموظفي الإدارات والعملاء الداخليين والخارجيين.

– عمل نسخ من المراسلات والمواد الأخرى حسب الاقتضاء.

– تسليم المراسلات العاجلة داخل وخارج الإدارة، حيثما دعت الحاجة.

رابط التقديم:

– للتقديم على وظائف الحرس الوطني، عبر موقعها الرسمي:

رابط التقديم: ( اضغط هـنـا )