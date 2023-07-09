Icon

وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي Icon حساب المواطن يكشف مصير الدعم بعد وفاة الأب Icon آخر تطورات مفاوضات الأهلي ورياض محرز Icon 13 وظيفة شاغرة لدى شركة معادن Icon هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعلن عن وظائف شاغرة Icon وظائف شاغرة لدى مجموعة الراشد Icon تتويج يزيد الراجحي بلقب باها للمرة الرابعة في تاريخه Icon شركة ضمانات تستكمل مسيرة الصندوق العقاري لتملك المواطنين المسكن الملائم Icon بونوتشي يحسم موقفه من الانتقال لدوري روشن Icon الأحساء تسجل أعلى درجات الحرارة اليوم بـ 48 مئوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

الأحد ٩ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٦:٣٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
لحظة إحباط ترويج 110 كجم من القات بالرياض

لحظة إحباط ترويج 110 كجم من القات بالرياض

فارس أبو بطنين: كورونا كان حدثًا صادمًا بالنسبة لي

فارس أبو بطنين: كورونا كان حدثًا صادمًا بالنسبة لي

– موظف موارد بشرية/ المبيعات (الدمام): شهادة الدبلوم أو أعلى في تخصص الموارد البشرية، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير حسابات أول (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، المحاسبة، إدارة الأعمال، المالية، التجارة)، أو ما يعادلها.

– موظف موارد بشرية/ الخدمات الغذائية (الرياض): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان سيتي والإنتر
الرياضة

تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا بين مان...

الرياضة
معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن
السعودية اليوم

معنى الحد المانع لمستفيدي حساب المواطن

السعودية اليوم
إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة بالخبر
السعودية اليوم

إنقاذ 4 أشخاص من حريق في شقة...

السعودية اليوم
أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
السوق

أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

السوق
سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي
العالم

سكان أذربيجان يغادرون منازلهم جراء زلزال قوي

العالم
طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من كوت ديفوار
السعودية اليوم

طريق مكة تواصل إجراءات مغادرة مستفيديها من...

السعودية اليوم
ضبط 43 مخالفاً لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين في الأنشطة التجارية
أخبار أمنية

ضبط 43 مخالفاً لاستخدامهم حطبًا وفحمًا محليين...

أخبار أمنية
كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم لـ الدوري السعودي
الرياضة

كانتي ثالث متوج بـ كأس العالم ينضم...

الرياضة