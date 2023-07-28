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وظائف إدارية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

الجمعة ٢٨ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٦ مساءً
وظائف إدارية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف BAE SYSTEMS

وأبرزت BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

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– مدير أداء سلسلة التوريد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (عمليات سلسلة التوريد، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.

– مسؤول المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 10 أغسطس 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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