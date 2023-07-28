وظائف إدارية شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

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أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.
وأبرزت BAE SYSTEMS، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير أداء سلسلة التوريد: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (عمليات سلسلة التوريد، إدارة الأعمال)، أو ما يعادلها.
– مسؤول المشتريات: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
وأوضحت BAE SYSTEMS، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 10 أغسطس 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)