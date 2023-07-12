قطار الحرمين ينقل أكثر من 750 ألف مسافر في موسم حج 1444 وظائف شاغرة لدى البنك الإسلامي للتنمية وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكس درجات الحرارة دون العشرين تجذب السياح في متنزه السحاب وظائف شاغرة في فروع شركة ندى مطارات الدمام تنقل 5 ملايين مسافر في 2023 موانئ تسجل ارتفاعًا في مناولة الحاويات بنسبة 6.79% تقنية عرعر تعلن مواعيد التسجيل للفصل التدريبي الأول 12 وظيفة شاغرة في مركز الدراسات والبحوث الدفاعية
أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في محافظة جدة.
وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.
وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)