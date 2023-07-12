وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكس

أعلنت شركة أرامكس “Aramex”، المتخصصة بمجال النقل والإمداد، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة بالمملكة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة أرامكس

وأبرزت شركة أرامكس، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، الإدارة)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مدير الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة أرامكس، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 12 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)