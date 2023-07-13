Icon

وظائف شاغرة بشركة روشن العقارية Icon أول تعليق من سافيتش بعد انضمامه لـ الهلال Icon صندوق الاستثمارات السعودي في طريقه لامتلاك نادٍ أوروبي كبير Icon النيابة: تغلظ العقوبة حال تناول المخدرات أثناء تأدية العمل Icon مزرعة أسماك بنجران تنتج 40 طنًّا في العام Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سدايا Icon مليونا دولار تمنح الهلال التفوق على الأندية السعودية بمكافآت الفيفا Icon وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي Icon فتح باب القبول للدراسات العليا في جامعة أم القرى Icon أمانة الرياض تنفذ أعمال الصيانة لجسرين غرب مخرج 16 Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي

الخميس ١٣ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٥٤ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى المراعي
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة المراعي لتصنيع وتوزيع المواد الغذائية والألبان والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف المراعي

وبيّنت شركة المراعي أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

قد يهمّك أيضاً
وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

وظائف إدارية شاغرة في شركة المراعي

دلالات تعرض الطفل لاعتداء من قبل مريض البيدوفيليا

دلالات تعرض الطفل لاعتداء من قبل مريض البيدوفيليا

– أخصائي إداري: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير حسابات تقنية المعلومات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة المراعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030
السعودية اليوم

أهم مميزات استضافة الرياض لمعرض EXPO 2030

السعودية اليوم
القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا
الرياضة

القناة الناقلة لـ مباراة مصر وغينيا

الرياضة
الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان في فرنسا
العالم

الحجز على أموال وممتلكات حاكم مصرف لبنان...

العالم
حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ الأهلي سيكون كابوسًا للمهاجمين
الرياضة

حساب كأس العالم : انضمام ميندي لـ...

الرياضة
زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر
الرياضة

زاها يرفض 60 مليون إسترليني من النصر

الرياضة
بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر
الرياضة

بروزوفيتش يرفض الانضمام إلى النصر

الرياضة
رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر باكنجهام ببريطانيا
غرائب

رجل مجهول يكبل يديه في بوابات قصر...

غرائب
صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس
الرياضة

صفقة مجانية يترقبها النصر من يوفنتوس

الرياضة