وظائف إدارية شاغرة لدى ساماكو

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أعلنت شركة ساماكو للسيارات- التابعة لمجموعة النهلة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (5) وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، على مسمى “مستشار/ تنفيذي مبيعات”؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في مدينة الرياض.
وبيّنت شركة ساماكو للسيارات، أنّ الوظائف متاحة للسعوديين من حمَلة شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (اللغة الإنجليزية، إدارة الأعمال)، مع وجود خبرات سابقة.
وأوضحت شركة ساماكو للسيارات، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 سبتمبر 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)