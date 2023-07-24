وظائف إدارية شاغرة لدى مؤسسة مسك

أعلنت مؤسسة الأمير محمد بن سلمان الخيرية “مسك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حملة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المؤسسة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مؤسسة مسك

وأبرزت مؤسسة مسك الخيرية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– منسق المشتريات.

– مؤلف الإعلانات.

– مساعد مدير البنية التحتية.

التقديم على الوظائف

وأوضحت مؤسسة مسك الخيرية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 24 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 6 أغسطس 2023م.

وأفادت المؤسسة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)