وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة المحتوى

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أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.
وبيّنت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي خبرة المستفيدين.
– مدير المشتريات.
– أخصائي هندسة البيانات.
– أخصائي أول إدارة قواعد البيانات.
– أخصائي أول تطوير اتفاقيات التعاون.
– أخصائي أول ذكاء الأعمال.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 13 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 22 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)