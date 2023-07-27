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وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٧:٢١ مساءً
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة سدايا
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مدير إدارة المحتوى.

– مدير إدارة التصميم والإنتاج.

– مصور الفيديو الفوتوغرافي.

– مسؤول إعلام.

– مدير إدارة الرصد والاستدلال.

– مدير عام الرقابة.

– باحث قانوني.

– مدقق لغوي.

– مترجم.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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