وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة إريكسون

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أعلنت شركة إريكسون “Ericsson”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة إريكسون، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مدير حسابات أول/ الشبكات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.
– رئيس تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والابتكار: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.
– رئيس وحدة عملاء خدمات البرمجيات السحابية: شهادة الماجستير في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة، تقنية المعلومات والاتصالات).
وأوضحت شركة إريكسون، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 18 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)