وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار تعادل سلبي بين الهلال وأهلي طرابلس في الشوط الأول الأرصاد ينبه أهالي عسير وجازان من عواصف ترابية غدًا شؤون المسجد النبوي تكثف استعداداتها لاستقبال الصائمين بيوم عاشوراء وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين الشرطة العراقي يهزم الصفاقسي التونسي بهدف نظيف وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الراشد التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات باليونان
أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.
وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– مصمم جرافيكي.
– مستشار وظيفي أول.
– أخصائي أول تصميم جرافيك.
– أخصائي مبيعات.
– مهندس إنتاج معادن.
وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)