Icon

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار Icon تعادل سلبي بين الهلال وأهلي طرابلس في الشوط الأول Icon الأرصاد ينبه أهالي عسير وجازان من عواصف ترابية غدًا Icon شؤون المسجد النبوي تكثف استعداداتها لاستقبال الصائمين بيوم عاشوراء Icon وظائف شاغرة في فروع بوبا للتأمين Icon الشرطة العراقي يهزم الصفاقسي التونسي بهدف نظيف Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان القابضة Icon وظائف إدارية شاغرة في مجموعة الراشد Icon التعاون الخليجي يعزي السعودية في استشهاد طاقم المقاتلة بخميس مشيط Icon حريق يلتهم مستودع ذخيرة وسماع دوي انفجارات باليونان Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

وظائف
حصاد اليوم

وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار

الخميس ٢٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:١٠ مساءً
وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة الفنار
المواطن- خالد الأحمد

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

قد يهمّك أيضاً
حقيقة خروج حقل ظهر المصري عن الخدمة

حقيقة خروج حقل ظهر المصري عن الخدمة

زراعة 100 مليون شجرة مانجروف بسواحل السعودية

زراعة 100 مليون شجرة مانجروف بسواحل السعودية

– مصمم جرافيكي.

– مستشار وظيفي أول.

– أخصائي أول تصميم جرافيك.

– أخصائي مبيعات.

– مهندس إنتاج معادن.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة
الرياضة

أنتي ميشا يستعد لبدء مهمته مع العدالة

الرياضة
52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية الطبية “رعاية”
حصاد اليوم

52 وظيفة شاغرة لدى الشركة الوطنية للرعاية...

حصاد اليوم
استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق
السعودية اليوم

استدعاء 4262 مركبة إيسوزو لاحتمالية وقوع حريق

السعودية اليوم
الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مسجد نمرة
السعودية اليوم

الحجاج يؤدون صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا...

السعودية اليوم
الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى استثنائية
السعودية اليوم

الجهود السعودية في قطاع البحث والابتكار ستبقى...

السعودية اليوم
موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة
الرياضة

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

الرياضة
تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد من اتحاد القدم
الرياضة

تفاصيل مشروع تطوير مسابقات الفئات السنية المعتمد...

الرياضة
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين
السعودية اليوم

ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع بسلام آمنين

السعودية اليوم