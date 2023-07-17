وظائف إدارية وهندسية شاغرة بشركة معادن

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أعلنت شركة التعدين العربية السعودية “معادن”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والمصانع التابعة لها في كل من طريف، ورأس الخير، وعدد من المصانع التابع لها.
وأبرزت شركة معادن، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
– أخصائي رقمنة.
– مشرف البيئة والنظافة الصناعية.
– مشرف ورشة العمل والخدمات.
– كيميائي أول/ المختبر.
– مشرف منجم.
وأوضحت شركة معادن، أنَّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 17 يوليو 2023م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 27 يوليو 2023م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)