وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى الفنار

أعلنت شركة الفنار، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى فروع الشركة ومصانعها ومشاريعها في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الفنار

وأبرزت شركة الفنار، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي موارد بشرية.

– مهندس صيانة ميكانيكية.

– مهندس إنتاج/ مصنع الكابلات.

– مهندس أول البحث والتطوير.

– مسؤول تحليل بيانات تقنية المعلومات.

– مدير قسم مراقبة وضمان الجودة.

– خبير ملكية.

– أخصائي مشتريات.

– مصمم أول.

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الفنار، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 2 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)