وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى سدايا

أعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة سدايا

وأبرزت الهيئة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل الإشراف على البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، الأمن السيبراني)، أو ما يعادلها.

– مهندس اتصالات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس شبكات أول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (هندسة الكمبيوتر، نظم المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو ما يعادلها.

التقديم على الوظائف

وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 13 يوليو 2023م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)