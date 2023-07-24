وظائف إدارية وهندسية لدى شركة الإلكترونيات المتقدمة

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وهندسية لحملة (الثانوية) فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- مهندس اختبار مساعد (لا تشترط الخبرة).
2- مهندس طيران مساعد (لا تشترط الخبرة).
3- مهندس تصنيع (لا تشترط الخبرة).
4- أخصائي مشتريات.
5- فني اختبار.
6- أخصائي أول دعم المشاريع.
7- مُراقب جودة (الثانوية الصناعية فأعلى).
8- أخصائي حسابات.
9- أخصائي إدارة أداء الشركات.
10- مهندس تصميم.
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات الهندسية.