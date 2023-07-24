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لحملة مؤهل الثانوية فأعلى

وظائف إدارية وهندسية لدى شركة الإلكترونيات المتقدمة

الإثنين ٢٤ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٥٩ صباحاً
وظائف إدارية وهندسية لدى شركة الإلكترونيات المتقدمة
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة الإلكترونيات المتقدمة (إحدى شركات الشركة السعودية للصناعات العسكرية) عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر وظائف إدارية وهندسية لحملة (الثانوية) فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مهندس اختبار مساعد (لا تشترط الخبرة).
2- مهندس طيران مساعد (لا تشترط الخبرة).
3- مهندس تصنيع (لا تشترط الخبرة).
4- أخصائي مشتريات.
5- فني اختبار.
6- أخصائي أول دعم المشاريع.
7- مُراقب جودة (الثانوية الصناعية فأعلى).
8- أخصائي حسابات.
9- أخصائي إدارة أداء الشركات.
10- مهندس تصميم.

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التخصصات المطلوبة:

– التخصصات الإدارية.
– التخصصات الهندسية.

طريقة التقديم:

– التقديم على الوظائف متاح من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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