وظائف بشركة موبايلي في 3 مدن

أعلنت شركة موبايلي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) فتح باب التوظيف لحملة الدبلوم فأعلى في عدة مناطق بالمملكة (الرياض، الدمام، جدة)، وذلك وفقاً لطريقة التقديم الموضحة أدناه.

أماكن العمل:

– الرياض، الدمام، جدة.

الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة الدبلوم أو البكالوريوس.

3- لا يُشترط وجود خبرة سابقة.

4- إجادة اللغة الإنجليزية.

5- مهارة التواصل الجيد.

6- معرفة جيدة في Microsoft Office.

الوصف الوظيفي:

– تبحث شركة موبايلي عن مندوبي مبيعات لتحقيق أهداف المبيعات في جميع المناطق المختلفة في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز العلامة التجارية وضمان تحقيق أقصى حصة في السوق وزيادة حجم المبيعات.

المهام الرئيسية:

– تحقيق الأهداف في مبيعات منتجات وخدمات موبايلي المختلفة.

– ضمان انتهاء المهام المتعلقة بالمبيعات بدقة وفوراً.

– المساهمة في تنفيذ مبادرات المبيعات والحملات الإعلانية لتوليد مستوى عال من الإيرادات في مختلف القطاعات (العملاء المميزون – موزعي البيع – التجزئة).

– تحسين خدمة ما بعد البيع والتعامل مع مشاكل العملاء لضمان رضا العملاء.

– مراجعة أداء المبيعات الخاصة بهم ومراقبة المخزون بالإضافة إلى إعداد تقارير حول عمليات البيع.

– قيام بزيارات للعملاء المميزين لضمان تسليم مناسب وتلبية رضا العملاء.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الاثنين بتاريخ 1445/01/06هـ الموافق 2023/07/24م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي:

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