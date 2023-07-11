Icon

السعودية حققت ما سعت إليه بتنظيم موسم حج نموذجي Icon صالة فاخرة ومنتجع صحي بـ قطار بوتين المصفح Icon وظائف شاغرة لدى هيئة الصحة العامة “وقاية” Icon بدء سحب نفط الناقلة صافر خلال أيام Icon وظائف بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني Icon هيئة التخصصات الصحية تفتح التقديم على برامج التخصصات الدقيقة Icon الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن برامج التدريب المبتدئ بالتوظيف Icon الأرصاد: أتربة مثارة على 3 مناطق حتى الـ 9 مساءً Icon انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات Icon أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم الثلاثاء Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
لحملة الشهادة الجامعية للعمل بمدينة الرياض

وظائف بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني

الثلاثاء ١١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ صباحاً
وظائف بـ الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) وظائف إدارية لحملة (الشهادة الجامعية) مدينة الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

1- مُحلل الرواتب (وظيفتان):

قد يهمّك أيضاً
الغرامة والإبعاد لـ مشهورة عربية من الإمارات بسبب فيديو منافٍ للأخلاقيات

الغرامة والإبعاد لـ مشهورة عربية من الإمارات بسبب فيديو منافٍ للأخلاقيات

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

انخفاض طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 203 ريالات

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) أو ما يعادلها.
– لا تشترط وجود خبرة سابقة.

2- أخصائي تحسين الجودة:

– درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (إدارة الأعمال، الإدارة الصحية، إدارة الجودة الصحية) أو ما يعادلها.

– خبرة لا تقل عن سنتين في مجال ذات صلة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- مُحلل الرواتب (وظيفتان):
اضغط هنا

2- أخصائي تحسين الجودة:
اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف
السعودية اليوم

أفضل الوجهات السياحية في مدينة الطائف

السعودية اليوم
رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في الحوار والتفاعل
السعودية اليوم

رئيس إيران: مصالحنا مع السعودية تكمن في...

السعودية اليوم
جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج
السعودية اليوم

جهود متواصلة للدفاع المدني لتسهيل رحلة الحجاج

السعودية اليوم
أرامكو وتوتال إنيرجيز ترسيان عقودًا في مشروع أميرال بقيمة 11 مليار دولار
السعودية اليوم

أرامكو وتوتال إنيرجيز ترسيان عقودًا في مشروع...

السعودية اليوم
اكتمال الاستعدادات لتفويج 4951 حاجًا وحاجة لقضاء يوم التروية
السعودية اليوم

اكتمال الاستعدادات لتفويج 4951 حاجًا وحاجة لقضاء...

السعودية اليوم
مبابي : لن أغادر باريس سان جيرمان
الرياضة

مبابي : لن أغادر باريس سان جيرمان

الرياضة
غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية في تصعيد خطير
العالم

غواصة نووية أمريكية تقترب من كوريا الشمالية...

العالم
نجاح فصل التوأم السيامي المصري سلمى وسارة
السعودية اليوم

نجاح فصل التوأم السيامي المصري سلمى وسارة

السعودية اليوم