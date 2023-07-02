جامعة نجران تعلن مواعيد القبول لعام 1445 ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع لقطات لطواف الوداع بتقنية التصوير السريع الهلال يطير إلى النمسا اليوم بداية تقديم كلية الملك فهد الأمنية موعد لقاء منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا شاهد.. سحب رعدية على محايل عسير رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني 13 بطولة تُزين مشوار فابريغاس
أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 12 وظيفة بالتخصصات الإدارية والتقنية والمالية، لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– مدير قسم الإعلام.
– مختص ابتكار أول.
– باحث تصميم أول.
– مدير قسم الوثائق والمحفوظات.
– مدير قسم الإيرادات.
– مدير قسم الاستثمارات البديلة.
– مصمم جرافيك.
– مدير قسم دراسات الجدوى والتقييم.
– سكرتير تنفيذي.
– مدير قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام.
– مدير قسم تطوير الشراكات.
– محلل دفاع أمن سيبراني.
– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– الإدارة المكتبية.
– الإعلام.
– الاتصال التسويقي.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– التصميم.
– المالية.
– الاقتصاد.
– المحاسبة.
– الاستثمار.
– التصميم الجرافيكي.
– الوسائط الرقمية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الاتصالات.
– أو ما يعادلها.
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا