Icon

جامعة نجران تعلن مواعيد القبول لعام 1445 Icon ضبط 53 مخالفًا لنظام البيئة خلال أسبوع Icon لقطات لطواف الوداع بتقنية التصوير السريع Icon الهلال يطير إلى النمسا Icon اليوم بداية تقديم كلية الملك فهد الأمنية Icon موعد لقاء منتخب مصر الأولمبي ضد غينيا Icon شاهد.. سحب رعدية على محايل عسير Icon رصد مستودع مخالف لتخزين منتجات تبغ منتهية الصلاحية Icon وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني Icon 13 بطولة تُزين مشوار فابريغاس Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
وظائف
في عدد من التخصصات

وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني

الأحد ٢ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
وظائف بـ المركز الوطني للتعليم الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني بمدينة الرياض عبر موقعه الإلكتروني (بوابة التوظيف) توفر 12 وظيفة بالتخصصات الإدارية والتقنية والمالية، لحملة الشهادة الجامعية (البكالوريوس) فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– مدير قسم الإعلام.
– مختص ابتكار أول.
– باحث تصميم أول.
– مدير قسم الوثائق والمحفوظات.
– مدير قسم الإيرادات.
– مدير قسم الاستثمارات البديلة.
– مصمم جرافيك.
– مدير قسم دراسات الجدوى والتقييم.
– سكرتير تنفيذي.
– مدير قسم الحوكمة والمخاطر والالتزام.
– مدير قسم تطوير الشراكات.
– محلل دفاع أمن سيبراني.

قد يهمّك أيضاً
الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية

الملك سلمان وولي العهد يبعثان برقيات التهنئة لقادة الدول الإسلامية

هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد

هلال المدينة المنورة ينجح في إعادة النبض لمريض أثناء صلاة العيد

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال.
– الإدارة العامة.
– الإدارة المكتبية.
– الإعلام.
– الاتصال التسويقي.
– العلاقات العامة.
– التسويق.
– التصميم.
– المالية.
– الاقتصاد.
– المحاسبة.
– الاستثمار.
– التصميم الجرافيكي.
– الوسائط الرقمية.
– علوم الحاسب.
– هندسة الاتصالات.
– أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل
العالم

وزير الخارجية الأمريكي في الصين الأسبوع المقبل

العالم
توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش للعمل
السعودية اليوم

توضيح من التأمينات بشأن عودة صاحب المعاش...

السعودية اليوم
تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات المتطفلين
تكنولوجيا

تحديث واتس آب يصل أخيرًا لمنع مكالمات...

تكنولوجيا
20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من النصر
آخر الاخبار

20 مليون يورو تُقرب ياسين بونو من...

آخر الاخبار
متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام المظلات
السعودية اليوم

متحدث الصحة: وضع الحجاج مطمئن ونوصي باستخدام...

السعودية اليوم
“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية والإسكان” بـ 83 مليون ريال
السوق

“إم آي إس” توقع عقداً مع “البلدية...

السوق
العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27 مليون ريال من أرامكو
السوق

العربية للأنابيب تفوز بعقد توريد بقيمة 27...

السوق
كانتي يوافق على عرض الاتحاد
الرياضة

كانتي يوافق على عرض الاتحاد

الرياضة