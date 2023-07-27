وظائف بـ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف (منها وظائف لا تشترط الخبرة) لحملة البكالوريوس فأعلى في المجالات (الإدارية، التقنية، الهندسية) على النحو التالي:

المسميات الوظيفية:

– أخصائي مراجعة داخلية (عدد 2)

– أخصائي أول مراجعة داخلية

– أخصائي طاقة أول

– أخصائي طاقة

التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– المالية

– المحاسبة

– الاقتصاد

– الكيمياء

– علوم الأرض

– الإدارة البيئية

– هندسة كيميائية

– علوم البيئة

– الهندسة البيئية

– هندسة الطاقة

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس فأعلى في أحد التخصصات المطلوبة أعلاه.

– توفر المهارات والخبرات المحددة لكل وظيفة.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– مهارات في القيادة والتواصل الفعال.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي: اضغط هنا