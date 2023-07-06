وظائف بـ مدينة الملك سعود الطبية

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أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بمدينة الرياض توفر وظائف إدارية وصحية وطبية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
1- أخصائي شؤون أكاديمية.
2- أخصائي تأمين.
3- صيدلاني.
4- صيدلي إكلينيكي.
5- أخصائي صحة البيئة.
6- أخصائي علم الأوبئة.
7- ممارس الوقاية من العدوى ومكافحتها.
8- استشاري أمراض الكبد.
9- طبيب استشاري مساعد – جهاز هضمي.
10- أخصائي تمريض.
11- أخصائي سمعيات.
التخصصات المطلوبة:
– إدارة المستشفيات.
– الصيدلة.
– الإدارة الصحية.
– علم السمعيات.
– التمريض.
– علم الأوبئة.
– أمراض الجهاز الهضمي والكبد.
– تُعد مدينة الملك سعود الطبية أحد مستشفيات وزارة الصحة التي بدأت في خدمة سكان منطقة الرياض منذ عام 1376هـ.
وعلى مر السنين، شكلت مدينة الملك سعود الطبية شبكة الأمان لأهالي مدينة الرياض. تستقبل المدينة الطبية حالات طوارئ أكثر من أي مستشفى آخر في المملكة، وحاليًا تتمتع بتوافر 1400 سرير وأكثر من 8،000 موظف.
كما تضم المدينة الطبية مستشفيات رئيسية هي: المستشفى العام ومستشفى الأطفال ومستشفى النساء والولادة بالإضافة إلى مركز طب الأسنان ومركز الملك فهد للكلى.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا