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وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي

الإثنين ١٧ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٦ صباحاً
وظائف بـ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي
المواطن - فريق التحرير

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أعلن مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفر وظائف شاغرة لحملة (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير) في عدّة مجالات، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. فني مختبر أسنان أول (أسنان).
  2. الممرضة المسؤولة 1 (أسنان).
  3. مدير الرقابة المالية.
  4. القابلة – L&D (130000-126).
  5. ممرضة الموظفين 1.
  6. والمزيد ..

طريقة التقديم:

وأوضح المستشفى، أن التقديم على الوظائف مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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