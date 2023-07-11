وظائف بـ هيئة الزكاة في عدد من التخصصات

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أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك توفر 5 وظائف في التخصصات الإدارية والقانونية والمالية بمدينة الرياض، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- مستشار.
2- مدير محفظة.
3- أخصائي قيادة الحوكمة.
4- أخصائي أول للمراجعة والاعتراضات.
5- أخصائي دراسات الزكاة والدخل.
– التخصصات الإدارية.
– التخصصات القانونية.
– التخصصات المالية.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم على الوظائف من خلال الرابط التالي: اضغط هنا