وظائف تعليمية وإدارية في 4 مدن

أعلنت شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب عن فتح التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية في عدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الخبر، ينبع) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.