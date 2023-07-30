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وظائف تعليمية وإدارية في 4 مدن

الأحد ٣٠ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٧ مساءً
وظائف تعليمية وإدارية في 4 مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت شركة التنمية المتكاملة للتعليم والتدريب عن فتح التوظيف للوظائف التعليمية والإدارية في عدة مدن بالمملكة (الرياض، جدة، الخبر، ينبع) وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

المسميات الوظيفة :

– مساعد معلم.
– معلم.
– معلم أول.
– إداري.

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الشروط:
1- الحصول على درجـة البكالوريوس فأعلى.
2- يشترط التخصص التربوي للوظائف التعليمية.
3- ملاءمة الوظيفة المتقدم عليها للتخصص.
4- خبرة في نفس المجال عامين كحد أدنى.

التخصصات:

– اجتماعيات.
– الإحصاء.
– الأحياء.
– الإدارة العامة.
– الأدب.
– الإرشاد النفسي.
– الإشراف التربوي.
– اضطراب طيف التوحد.
– الإعاقة العقلية.
– الاقتصاد.
– الاقتصاد المنزلي.
– الإدارة والتطوير.
– إدارة الأعمال.
– برمجة الحاسب الآلي.
– بيولوجيا.
– التاريخ.
– المصرفية وتأمين المخاطر.
– التحليل الوظيفي.
– العلوم التربوية.
– التربية الإسلامية.
– التربية الدنية.
– التربية الخاصة.
– التربية الفنية.
– التسويق.
– تصميم الجرافيك.
– التغذية.
– تقنية المعلومات.
– التمريض.
– الجغرافيا.
– الحاسب الآلي.
– الدراسات الإسلامية.
– رياض الأطفال.
– الرياضيات.
– تخصصات السكرتارية.
– الشريعة وأصول الدين.
– صعوبات التعلم.
– الصفوف الأولية.
– طرق التدريس.
– الطفولة المبكرة.
– العلاقات العامة.
– علم الاجتماع.
– علم الحياة.
– علم النفس.
– العلوم.
– العلوم الإدارية.
– اللغة الفرنسية.
– الفنون.
– الفيزياء.
– القانون.
– الكيمياء.
– اللغات والترجمة.
– اللغة الإنجليزية.
– اللغة العربية.
– المحاسبة.
– المناهج وطرق التدريس.
– الموارد البشرية.
– نظم المعلومات.
– نظم المعلومات الإدارية.
– هندسة الحاسب.
– هندسة الشبكات.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الكهربائية.
– الهندسة المدنية.
– وغيرها من التخصصات المطلوبة.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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