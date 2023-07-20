وظائف شاغرة بجامعة الحدود الشمالية بنظام التعاقد

أعلنت جامعة الحدود الشمالية عن طرح عدد من الوظائف الصحية بنظام التعاقد عن طريق المسابقة الوظيفية للرجال والنساء حسب المسميات التالية:

الوظائف المتاحة

– طبيب مقيم

– طبيب نائب

– طبيب استشاري

– أخصائي

التخصصات:

– طب عام

– طب أسنان

– جراحة عامة

– أسرة

– طب الباطنة

– أذن وأنف وحنجرة

– طب أطفال

الشروط العامة:

– أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

– حاصل على المؤهل المطلوب في مجال التخصص من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.

– حاصل على شهادة التصنيف المهني بطاقة التسجيل المهني سارية المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– اجتياز الاختبارات والمقابلات التي تجريها الجامعة وأي شروط أخرى تراها الكلية والجامعة.

شروط التوظيف:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

– أن تتوفر في المرشح للتعيين المؤهلات والخبرات المطلوبة للوظيفة التي يراد أن يعين عليها وفقاً لما هو محدد في لائحة الوظائف الصحية

– الخبرات المطلوبة والصادرة من القطاع الخاص بوضح فيها مسمى الوظيفة وتاريخ بداية ونهاية الخدمة وبيان ما يليها من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية

– غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة أو كان محكوما عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منْهَا وغير مفصول من خدمة الأسباب تأديبية، أو كان مفصول ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

– غير محكوم عليه بحد شرعي أو بعقوبة السجن لمدة تزيد على سنة أو بالإدانة والعقوبة في أي من الجرائم الآتية: الرشوة والتزوير والاختلاس وتهريب المخدرات أو المسكرات أو ترويجها أو المتاجرة فيها، أو كان محكوما عليه ومضت سنة على الأقل على انتهاء تنفيذ العقوبة أو الإعفاء منها وغير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية أو كان مفصول ومضت سنة على الأقل من تاريخ الفصل.

ملاحظة:

– التقديم على هذه الوظائف لا يعتبر ترشيحاً نهائياً

– على المتقدم الاطلاع أولاً على قائمة الوظائف المتوفرة وتحديد التخصص الذي يتوافق مع المؤهلات التي بحملها

– بعد تحديد الوظيفة المناسبة للمتقدم يتم التقديم على الوظيفة بتعبئة النموذج المخصص لذلك من خلال موقع الجامعة الإلكتروني.

– تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة سوف يؤدي إلى إلغاء الطلب تلقائي.

طريقة التقديم:

التقديم على الوظائف متاح حاليا من خلال الرابط التالي اضغط هنا ويستمر حتى 1445/1/5هـ.