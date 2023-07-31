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وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي

الإثنين ٣١ يوليو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٢٤ مساءً
وظائف شاغرة بشركة الخزف السعودي
المواطن- خالد الأحمد

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أعلنت شركة الخزف السعودي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من صبيا، والرياض.

تفاصيل وظائف الخزف السعودي

وأبرزت شركة الخزف السعودي، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

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– مشرف صالة عرض (صبيا).

– سكرتير (الرياض).

– ممثل المبيعات/ صالة عرض (الرياض).

– مفتش/ سلامة المشروع (الرياض).

التقديم على الوظائف

وأوضحت شركة الخزف السعودي، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 31 يوليو 2023م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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